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مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم ينظم دورة تدريبية عن آليات العمل التطوعى.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:04 ص
مركز الخدمة العامة
مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم اليوم دورة تدريبية عن آليات العمل التطوعي ودوره فى تنمية المجتمع وذلك بقاعة مركز الخدمة العامة بالجامعة.برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل

حاضر فى الدورة الدكتور أحمد مرعى الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور أحمد سليم مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة والعاملين بالمركز و50 من الطلاب والطالبات بالجامعة.

تناولت الدورة كيفية التطوع للعمل الخيرى وأن الانسان الذى يحب العمل الخيرى هو الذى يسعى للإشتراك فى العمل التطوعى الذى يكون بدون مقابل وينبع نتيجة لنزعة داخلية لدى الفرد لتحقيق ذاته من خلال العمل التطوعى، والتأكيد على أن مصرنا الحبيبة تحتاج إلى تضافر الجهود والتلاحم والترابط للعمل التطوعى ولابد أن يكون الجميع يدا واحدة من أجل أن تكون المشاركة الاجتماعية فعالة .

وتناولت الدورة أيضا مبادئ العمل التطوعى وهو العمل بروح الفريق وانكار الذات، وأن التطوع يكون بالعمل أو الفكر أو الدعم، ويجب على المتطوع العمل بايجابية وعدم النظر إلى الأمور الصغيرة والبعد عن الأنا وحب السيطرة.

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