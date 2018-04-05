وقفة احتجاجية لعمال وموظفي الزمالك تضامنا مع بدر وعبد الكريم..صور

قام عمال وموظفو نادى الزمالك صباح اليوم الخميس ، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة الاشتراكات والخزينة للتضامن مع الثنائي محمد بدر مدير الحسابات ، عبد الكريم محمد أمين الخزينة ، بسبب البلاغ الذي قدم ضدهما من اللجنه المشكلة من وزير الشباب والرياضة.



وسيطرت حالة من الحزن على العمال والموظفين داخل الزمالك على مدار الايام الماضية بسبب حبس زملائهم خاصة وأن الكل يشهد لهم بحسن السمعة والاخلاق العالية.



وطالب العمال والموظفون بالافراج عن الثنائي.

