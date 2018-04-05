محافظ سوهاج يلتقي وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين

التقى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بمكتبه وفد الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين وعلي رأسه ياسر عبيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة، ويزور الوفد المحافظة لبحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد والمحافظة.



وأوضح المحافظ أنه تم خلال اللقاء مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة والاتحاد وإقامة أول بطولة للمحافظات فى سوهاج، وكذلك التجهيز لإقامة بطولة للمكفوفين فى رياضات السباحة والعاب القوى باستاد سوهاج الرياضى.



ومن جانبه قال كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية حريصة على تفعيل مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة من خلال إقامة العديد من البطولات والأنشطة لذوى الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المهتمة من الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى، وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بأن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، مؤكدا أن المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة مفتوحة دائما أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم الرياضية والشبابية بجميع القرى والمدن.

