مروة كمال صيدلانية عاشقة للمطبخ.. صور

مروة كمال الاشوح حاصلة علي بكالوريوس صيدلة من مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، ذاع صيتها علي صفحات "فيس بوك" بسبب "جروب" خاص بالأكلات، وأصبحت من محبه للصيدلة إلي عاشقة المطبخ.



"كنت فاشلة في المطبخ وبدأت أتعلم" هكذا بدأت مروة كمال حديثها وقالت إنها بدأت في تعلم الوصفات عقب زوجها منذ عام ٢٠٠٢ من خلال متابعة برامج التليفزيون وتدوين جميع الوصفات في أجندات وصلت إلي 15 أجندة تحتوى علي آلاف الوصفات.



وأكدت، أنها بدأت في إتقان الأكل وإضافة وصفات جديدة وذاع صيتها بين أفراد عائلتها حيث كانوا يستعينون بها في الوصفات وكذلك زميلاتها.



وأضافت أنها بدأت في نشر أكلاتها علي مواقع الإنترنت منذ عام ٢٠١٠ وعلي فيس بوك وشجعها أقاربها لعمل صفحة وجروب خاص بأكلاتها تحت اسم "اكلات ميرو" ليتابعها الآلاف.



وتابعت، أنها تعرض أكلاتها ببساطة حتي يستطيع المبتدئون عملها حيث أن الكثيرين يؤكدون لها أن وصفاتها ناجحة، قائلين لها "وصفاتك فتحت بيوت"، موضحة أنها تريد أن يكون لديها مشروع باسمها وتحلم بذلك ولكن ضيق الوقت يمنعها بسبب عملها كصيدلانية بالإدارة الصحية.



وأوضحت، أنها تنوى عمل كتاب يضم وصفاتها بالصور، كما أنها شاركت في العديد من المسابقات وحصلت علي المراكز الأولى، مؤكدة أنها استغنت عن شراء العديد من الأكلات من الخارج وقامت بعملها في المنزل.