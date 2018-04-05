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أخبار البلد

خبير: الاجتماع التساعى بالخرطوم تطور إيجابي في ملف "سد النهضة"

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:33 م
سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
ميس رضا
قال أحمد فوزي دياب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة سابقا، إن الاجتماع التساعى المرتقب انعقاده اليوم بالخرطوم يبشر ببارقة أمل خصوصًا فى التطورات الإيجابية الأخيرة التى حدثت على مستوى العلاقات المصرية -السودانية بالتقارب والتى ستنعكس إيجابًا على مفاوضات سد النهضة .

وأضاف "دياب"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك توقعات بحلحلة الوضع والتوصل لتفاهم يخدم الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة ، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ماضية فى بناء السد ولابد من التوصل للاتفاق الذي يحقق مصالح الشعوب الثلاث .

وأشار "دياب"، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد بأن اكتمال بناء السد مشروع قومي للشعب الإثيوبي تثير مخاوف جديدة وتكشف عن استمرار سياسة رؤساء الوزراء السابقين الذين دعموا اكتمال بناء السد ، مشيرًا إلى أنه حال التوصل لاتفاق لابد أن يكون مكتوبًا وملزمًا بتنفيذ البنود التى تخدم مصالح الدول الثلاث.



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