إطلاق اسم الفريق "أبوشناف" على عدد من المنشآت بالمنيا

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا برئاسة عصام البديوي المحافظ على إطلاق اسم الفريق صفي الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وابن محافظة المنيا على عدد من المنشآت والمؤسسات الهامة في مدينة المنيا وذلك تخليدا لذكراه العطرة ، وتقديرا لدوره البطولي في حرب أكتوبر .



قال المحافظ إنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للتصديق على القرار عقب موافقة المجلس التنفيذي ومن المقترح أن يطلق اسم الفريق "ابوشناف "على عدد من المنشآت والمؤسسات منها ميدان كوبري النيل ،أمام مركز الاورام ، وكذلك على المدرسة العسكرية الثانوية بمدينة المنيا ،والمدرسة الرياضية العسكرية بالمنيا الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام واحمد جبريل السكرتير العام المساعد .



أشاد المحافظ خلال الاجتماع بالإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة ،ومنها جهود المحافظة في ملف استرداد أراضي الدولة وتصدر برنامج "مشروعك" للمركز الأول على مستوى الجمهورية ،وافتتاح عدد كبير من المشاريع الهامة مثل محطات المياه والصرف الصحي والموافقة على إنشاء المنطقة النسيجية الحرة وكذلك إنشاء مصنع السكر غرب ابوقرقاص وهو الاكبر في الشرق الأوسط .



كما أشاد المحافظ بحسن سير العملية الانتخابية في المحافظة ،معربا عن شكره وتحياته لكل من شارك فيها .



ووجه المحافظ بالاستعداد الجيد لموسم أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار والاهتمام بالكورنيش لاستقبال المواطنين المحافظ ، وكلف مديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق والمطاعم للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية خاصة الأسماك المملحة بكل أنواعها، مع إعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة طارئة خلال فترة الأعياد والتأكد من توافر الأدوية وتجهيز قسم الاستقبال بكافة المستلزمات الطبية .



ولفت المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور على ضرورة التواجد المروري المستمر خلال هذه المناسبة مع تكثيف المرور بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة خطوط السير لكافة وسائل النقل ومراقبة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة طيلة ساعات الليل والنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى كثافة مرورية وإيجاد الطرق البديلة لها وتحويل مساراتها .



وشدد المحافظ على تكثيف المرور على كافة الرقع الزراعية لملاحظة التجاوزات والمخالفات التي يتضاعف ارتكابها في فترة الأعياد خاصة فيما يتعلق بالتعدي بالبناء أو التشوين على أرض أملاك الدولة وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها والإزالة الفورية لأى تعديات وهى في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وكلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتطبيق قوانين الإشغالات ضد المخالفين حفاظًا على حرم الطريق العام وتيسيرًا لحركة السير المرورية أمام المارة المواطنين والمركبات.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة التسع تكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع للعمل على إزالتها فورًا.