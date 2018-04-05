مصر تحصد 24 ميدالية ذهبية وفضية فى بطولة السباحة بالزعانف.. صور



اختتمت اليوم فعاليات الفترة الصباحية من البطولة العربية للسباحة بالزعانف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتي ينفذها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى وتقام على حمام السباحة الاولمبيى بالمدينة الشبايبة والرياضية بشرم الشيخ خلال الفترة من 4 الى 7 أبريل 2018.



تصدرت مصر فاعليات الفترة الصباحية (12 سباق) بـ 24 ميدالية (12 ذهبية ، و12 فضية)، حيث جاءت النتائج على النحو التالى :



في سباق 50 متر بالزعانف تحت الماء – ناشئات: احتلت المصرية نادين وجيه المركز الأول في حين جاءت المصرية رنا ممدوح في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية سلمى اليوسف.



وفى سباق 50 متر بالزعانف تحت الماء – ناشئين :احتل المصري محمد حسن كذلك المركز الأول في حين جاء المصري عز الدين مصطفى الثاني ، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عمر عورتانى.



في سباق 50 متر بالزعانف تحت الماء – عمومى آنسات : احتلت المركز الأول المصرية سلمى عزب في حين جاءت المصرية نور عبد الحكيم المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية هبة رميل.



في سباق 50 متر بالزعانف تحت الماء – عمومى رجال:احتل المصري أحمد حسام شاكر المركز الأول في حين جاء المصري أحمد ياسر العقاد في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصل عليه المغربى محمد السوالمى.



وفى سباق 800 متر بالزعانف المونو – ناشئات : احتلت المصرية لوجى ياسر المركز الأول في حين جاءت المصرية جهاد خميس في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنية كندا درويش.



وفى سباق 800 متر بالزعانف المونو – ناشئين : احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري زياد سامح في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عبد الرحمن بربه.



وفى سباق 800 متر بالزعانف المونو – عمومى آنسات: احتلت المصرية آية خميس المركز الأول في حين جاءت المصرية الاء عبد اللطيف في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنيةكندا درويش .



وفى سباق 800 متر بالزعانف المونو- عمومى رجال: احتل المصري علاء الدين محمد المركز الأول في حين جاء المصري جورج عماد في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني مؤيد أبو العز.



وفى سباق 50 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئات: احتلت المصرية فاطمة أيمن المركز الأول في حين جاءت المصرية مريم جلال في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية أميمة رحمانى.



وفى سباق 50 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتل المصري زياد أيمن المركز الأول في حين جاء المصري عز الدين مصطفى في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه ممدوح عبد المغيث.



وفى سباق 50 متر بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت المصرية مى عاطف المركز الأول في حين جاءت المصرية رينا طارق في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية هبة رميلى.



وفى سباق 50 متر بالزعانف المزدوجة- عمومى رجال: احتل المصري محمود مسعد المركز الأول في حين جاء المصري يوف صابر في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردنى محمد السوالمى .