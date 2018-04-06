مركز شباب أبودياب بقنا يتحول إلى حظيرة مواشى بعد إغلاقه منذ 3 سنوات..والشباب يطالبون بإعادة تشغيله مرة أخرى..و وكيل المديرية أنشأنا بديلا على مساحة متميزة

شباب القرية: المركز تحول إلى حظيرة مواشى و نطالب المسئولين بإعادة تشغيله مرة أخرى



و كيل المديرية: أقمنا مركز شباب جديد على مساحة كبيرة بما يسمح بممارسة كافة الأنشطة



الإهمال..عنوان واضح لما وصل إليه حال مركز شباب قرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا،حيث تحول ملعب المركز إلى حوش للبهائم، ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة، بعدما تم نقل المركز إلى مكان بديل فى المنطقة الجبلية التى تبعد حوالى 8 كيلو مترات عن المركز القديم، دون دراسة حقيقية لطبيعة المنطقة و موقف الشباب من نقل المركز إلى مكان آخر.



قال علي عواد"عامل": يقع المركز على مساحة 5 قراريط وهو ما أتاح ممارسة عدد من الألعاب على ملعبه ، و قد كان قبل 3 أعوام عبارة عن خلية نحل، شهد تنظيم دورات كرة قدم وسله و كرة اليد، إضافة إلى الندوات فى فترة النهار و الأمسيات فى الفترة المسائية، لكن صدر قرار بتحويل المركز إلى المنطقة الجبلية و وقف العمل فى المركز القديم، رغم أهميته فى المنطقة وضرورة استثماره فيما ينفع الشباب.



و أضاف عز الدين حسني" طالب" منذ إغلاق المركز بدأ الشباب يتجهون إلى المقاهى أو الجلوس فى الشوارع وتوقف النشاط الرياضى بعدما كان المركز المتنفس الرسمى للشباب، لافتًا إلى أن المركز الجديد بعيد تمامًا عن منطقة المركز القديم حيث تبلغ المسافة بين المركز القديم والجديد حوالى 8 كيلو متر، لافتًا إلى أن المركز القديم رغم أنه بارة عن غرف بالطوب الأبيض و ملعب، إلا أنه كان يحتوى الشباب و يجذبهم إليه، لكن المركز حاليا أصح حلال للبهائم والمواشى التى يتم ربطها بداخله وحرام على الشباب.



و أشار هاني محمود" طالب" إلى أن بُعد المسافة عن المركز القديم تمثل عائق كبير أمام الشباب و أمام انتظام العمل بالمركز الجيد و استقباله للشباب والتى تمت دون معرفة رأى وموقف الشباب من المركز الجديد والذى تحول إلى مكان مهجور قبل أن يبدأ العمل فيه، إضافة إلى أنه لا يوجد خط مواصلات رسمى لمنطقة المركز الجديد، ومن يريد الذهاب إلى المنطقة الجبلية ينتظر سيارة أو يذهب بدراجة نارية.



وطالب محمود، المسئولين بالشباب والرياضة بالإبقاء على المركز القديم لاستغلال ملعبه فى ممارسة النشاط الرياضى، بدلًا من تركه بشكل عشوائى و تحويله إلى خرابه و حظيرة للمواشى و البهائم المنتشرة فى ملعبه، إضافة لما ينتج عن ذلك من مخلفات شوهت المكان والملعب، ميرًا إلى أن إعادة تشغيل المركز أو حتى الملعب فقط هو مطلب لجميع شباب القرية لأنها المتنفس الوحيد لهم.



فيما قال محمد سيد"مدرس" بأن المركز الجديد يتمتع بمساحة مناسبة و المبنى مقام بشكل متميز ، إضافة لوجود ملعب على مساحة كبيرة ، لكن المشكلة فى بُعد المسافة عن القرية، والتى تحتاج لركوب مواصلة حتى نصل إليه و هو ما أدى لعزوف الكثير من الشباب عن التوجه للمركز.



من جانبه قال عبدالرحيم أبوزيد"وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا" تم إنشاء مركز جديد على مساحة جيدة و على طراز حديث فى المنطقة الجبلية لتوفير كافة الألعاب و ممارسة الأنشطة التى يحتاجها الشباب، لكن لم يصدر قرار بإغلاق المركز نهائيًا و سوف ندرس هذا الأمر ونحيل المقصرين والمخالفين للتحقيق حال ثبوت ذلك.

