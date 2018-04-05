ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:37 م
أرض مركز شباب قرية
أرض مركز شباب قرية الحوض الطويل
محمد الطحاوي ـ أحمد النشوقي
الحوض الطويل قرية تابعة لمركز منيا القمح بالشرقية مثلها مثل العديد من القري بالمحافظة شبابها يحلم بمكان لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية المختلفة ويحلمون أيضًا بمركز للشباب، ولكن ضاع حلمهم المُتمثل في إنشاء "مركز شباب القرية"، بين هيئة الإصلاح الزراعي والشباب والرياضة بالشرقية.

أهالي "الحوض الطويل" قاموا بشراء الأرض المُخصصة لمركز الشباب بالجهود الذاتية من هيئة الإصلاح الزراعي بالمتر، وذلك بسند عقد ملكية الأرض، لأن المكان المخصص لمركز الشباب من ملعب ومبانٍ، كان فى الأصل عبارة عن مخازن للإصلاح الزراعي، وبالفعل وضعوا عارضات بالملعب واستمر الوضع لأكثر من 6 سنوات دون الاستفادة منه إلى أن تحوّل لمقلب قمامة وجراج للأتوبيسات، والمشكلة تكمن في عقد "قطعة الأرض" الذي يُثبت ملكيتها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وآخر يُثبت بيعها للشباب والرياضة، والمسئولون يُماطلون والأهالي حائرون. 

المهندس "حسن عبده أمين"، ابن قرية الحوض الطويل، قال إن حجة وزارة الشباب والرياضة والخاصة بتوفير الأرض لإقامة مركز للشباب بالقرية انتهت، خاصة بعد شراء قطعة أرض من الإصلاح الزراعي بالقرية، ومع اقتراب الحلم للتحقيق فوجئنا بقرار مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والمُتمثل في طلب عقد بيع من هيئة الإصلاح الزراعي إلي الشباب والرياضة رغم وجود عقد بيع بين الهيئة وأهالي القرية.

واستكمل "عبده" حديثه والحزن يخيّم عليه،: "بدأنا رحلة المتاعب منذ عام 2010 وإلي الآن لم يتم الانتهاء من تلك المشكلة، ومازلنا حائرون بين الإصلاح الزراعي والشباب والرياضة، ونطالب وزيري الشباب والرياضة والزراعة بسرعة التدخل لإنشاء مركز للشباب رحمة بأبنائنا من الانحراف".

بينما أكد الشيخ جبر أحمد، إمام القرية، أن قطعة الأرض تحوّلت إلي جراج خاص للأتوبيسات ومقلبًا للقمامة بدلًا من أن تصبح مركزًا للشباب ومتنفسًا لهم وأصبح المكان مأوى للكلاب الضالة وكذلك مكان لتجمع مياه الصرف الصحي التي تسبّب الكثير من الأمراض وتهدّد حياة أهالي القرية، بسبب المُماطة ما بين الإصلاح الزراعي والشباب والرياضة.

وفي النهاية بعث أهالي قرية الحوض الطويل التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال مركز منيا القمح برسالة استغاثة إلى محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد والمسئولين للنظر إلي قريتهم ومشكلاتها وضرورة الإسراع في حلها.
أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور
أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور
أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور
أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور
أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يطالبون وزيري الرياضة والزراعة بحل مشكلة مركز الشباب.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلاق نار في جامعة تركية

ياسمين عبد العزيز بـ «لوك» جديد مع رامز جلال على متن طائرة

سائق النقل المتسبب في مصرع 20 شخصاً بسوهاج يسلم نفسه للشرطة

الوزراء يوضح حقيقة ايقاف بطاقات التموين للمواطنين الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

بدء العد التنازلي لأكبر مائدة للرنجة والفسيخ في شم النسيم.. المصريون يتأهبون.. الخبراء ينصحون بالاعتدال.. تحذيرات من أجزاء في الأسماك تسبب التسمم.. ونصائح للإسعافات الأولية ومحاربة الرائحة الكريهة

انخفاض قياسي للعملة التركية بسبب سياسات أردوغان

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال .. صور

خالد الغندور نافيا انتقال طارق حامد للأهلي: الخبر لإبعاد الجماهير عن أزمات الزمالك

تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو

الأزمات تحاصر قناة «الشرق» الإخوانية.. والشرطة التركية تقتحم مقرها.. فيديو

شاهد .. رمضان صبحي يحتفل بهدف محمد صلاح في مان سيتي من مدرجات أنفيلد

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«التعليم» تعقد ورشة عمل لطرق صياغة الأسئلة لموجهي الدراسات الاجتماعية.. صور

متحف النسيج المصري يحتفل بيوم اليتيم.. صور

وزير الداخلية يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بوسط الصعيد

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

فيديو

حدث في مثل هذا اليوم 5 أبريل .. فيديو جراف
تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة..فيديو
تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو
«المشاط»: خطة منهجية شاملة لتدريب العاملين بالسياحة بمختلف المحافظات.. فيديو
وزيرة السياحة: ضوابط ومعايير إضافية فى طرح كراسة شروط الترويج لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟