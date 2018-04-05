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برلماني إماراتي: لن نتخل عن مطالبتنا باسترداد الجزر المحتلة من إيران

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:47 م
البرلمان الإماراتي
البرلمان الإماراتي
أ ش أ
أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" في الإمارات مروان أحمد بن غليطة حق الإمارات في استرداد جزرها الثلاث المحتلة من إيران "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى"، وقال إننا "لن نتخل عن مطالبنا السلمية لاسترداد الجزر الثلاث، طواعية أو من خلال تفاوض مباشر أو بواسطة الآليات الدولية مثل محكمة العدل الدولية".

ودعا بن غليطة -في كلمة أمام المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس- إلى تفعيل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بشأن الجزر الثلاث، ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب لإيران بشأن الجزر المحتلة.

واستنكر الاحتلال الإيراني والإسرائيلي للاراضي العربية والأطماع التوسعية لكليهما، منددا بالإرهاب والتطرف والتدخل لبعض الدول في الشأن العربي ولاسيما تدخل إيران في اليمن وتهديد الأراضي المقدسة في السعودية، مطالبا بالتضامن مع السعودية ورفض التدخل الايراني في اليمن.

وأعرب عن شكره لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على حسن الإعداد واستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، مهنئا مصر على نجاح الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا مزيدا من الاستقرار والأمن لمصر.

ولفت إلى أهمية مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة التى دفعت إلى انقسام وتفكك بعض الدول العربية العريقة وضرورة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.. داعيا إلى تجاوز المحن والأزمات.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وأدان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة التعاون ومواجهة الإحباط والسير بالمنطقة نحو التقدم والحضارة.

وقال بن غليطة إننا نؤمن أن العالم العربي يمتلك مقومات الحضارة واستشراف المستقبل بدعم الابتكار والاستجابة لتطلعات الشباب وتمكين المرأة، وإن للبرلمانات دورا مهما في التنمية المستدامة وبناء دولة المؤسسات والجاهزية للمستقبل من أجل مستقبل أكثر إشراقا، وحث البرلمانيين العرب على تحمل المسؤولية تجاه تحقيق طموحات شعوبهم.

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