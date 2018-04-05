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رياضة

الجبلاية تتجاهل صرف مستحقات عامين لحكام الدوري النسائي..مستند

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:45 م
حكام دورى الكرة النسائية
حكام دورى الكرة النسائية
يسري غازي
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ان مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى ابوريدة تجاهل صرف مستحقات الحكام القائمين على إدارة مباريات دورى الكرة النسائية منذ عامين.

أفاد المصدر أن اللائحة الخاصة بصرف مستحقات الحكام الرجال والنساء الذين يديرون لقاءات دورى الكرة النسائية تتضمن منحها الى قضاة الملاعب على غرار ما يتم فى الناشئين من الأندية وليست من الجبلاية.

أشار الى أن قضاة الملاعب من الجنسين طالبوا مرارا وتكرارا لجنة الحكام فى الجبلاية برئاسة عصام عبدالفتاح من أجل الضغط على مجلس إدارة الاتحاد لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عامين.

يذكر ان مجلس إدارة الجبلاية إعتمد مؤخرا صرف مليون جنيه الى الحكام فى دورى القسم الثالث من المستحقات المتأخرة الخاصة بهم.
الجبلاية تتجاهل صرف مستحقات عامين لحكام الدوري النسائي..مستند
الجبلاية تتجاهل صرف مستحقات عامين لحكام الدوري النسائي..مستند
الجبلاية تتجاهل صرف مستحقات عامين لحكام الدوري النسائي..مستند

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