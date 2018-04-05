ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

"عودة" يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة بتروجت

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:38 م
محمد عودة مدرب المقاولون
محمد عودة مدرب المقاولون العرب
عمرو الحلوانى
أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، في المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عربي

خط الدفاع: حسن الشامي، محمود فتح الله، أحمد صبحي، محمد شوقي غريب

خط الوسط: أحمد الشيمي، توريك جبرين، كوريه ديديه

خط الهجوم: محمود متولي "كناريا"، محمد ناجي جدو، أحمد علي كامل

ترشيحاتنا

تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة..فيديو

مصر تحصد 24 ميدالية ذهبية وفضية فى بطولة السباحة بالزعانف.. صور

أوروبا الأمل الأخير لـ "عبدالله السعيد" من أجل كأس العالم

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

عميد "شريعة الأزهر": الاحتفال بشم النسيم جائز ومشروع

ماذا يحدث إذا استخدمت زيت الزيتون مع العسل والليمون

التموين: طرح الرنجة بـ30 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

انخفاض قياسي للعملة التركية بسبب سياسات أردوغان

رئيس الموساد السابق في حوار له: السيسي يختلف عن مبارك

الوزراء يوضح حقيقة ايقاف بطاقات التموين للمواطنين الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

مانشيستر يونايتد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم محمد صلاح

5 ألعاب إلكترونية تدفع الأطفال إلى الانتحار.. تعرف عليها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«التعليم» تعقد ورشة عمل لطرق صياغة الأسئلة لموجهي الدراسات الاجتماعية.. صور

متحف النسيج المصري يحتفل بيوم اليتيم.. صور

وزير الداخلية يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بوسط الصعيد

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

فيديو

حدث في مثل هذا اليوم 5 أبريل .. فيديو جراف
تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة..فيديو
تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو
«المشاط»: خطة منهجية شاملة لتدريب العاملين بالسياحة بمختلف المحافظات.. فيديو
وزيرة السياحة: ضوابط ومعايير إضافية فى طرح كراسة شروط الترويج لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟