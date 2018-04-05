"عودة" يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة بتروجت

أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، في المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



جاء تشكيل المقاولون كالتالي:



في حراسة المرمى: أحمد عربي



خط الدفاع: حسن الشامي، محمود فتح الله، أحمد صبحي، محمد شوقي غريب



خط الوسط: أحمد الشيمي، توريك جبرين، كوريه ديديه



خط الهجوم: محمود متولي "كناريا"، محمد ناجي جدو، أحمد علي كامل



