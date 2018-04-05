سكاي نيوز : التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا تابع للحوثيين

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، صاروخا كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تستعد لإطلاقه من قاعدة "الديلمي" العسكرية شمالي العاصمة صنعاء.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن طائرات التحالف قصفت مخازن أسلحة داخل القاعدة الجوية، فيما تم سماع دوي انفجارات عقب الغارات، وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من ضربات جوية لطائرات التحالف، دمرت شاحنة محملة بالأسلحة أثناء خروجها من أحد الأنفاق الجبلية في فج عطان بصنعاء.



كان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن -في وقت سابق- أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية وبالتحديد محافظة "صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.