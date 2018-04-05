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أخبار العالم

مستشار لترامب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكية

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:37 م
لاري كودلو
لاري كودلو
رويترز
قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم "الخميس" إن الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصين لا تستهدف معاقبة أي قطاعات أو الأسواق، لكن يجب إلقاء اللوم على بكين عن أي أضرار قد تلحق باقتصاد الولايات المتحدة.

وأبلغ كودلو الصحفيين في البيت الأبيض "هدفنا ليس معاقبة أي أحد. هدفنا هو فتح الأسواق والاستثمارات وخفض الحواجز - تلك هي القضية.. أي ضرر يلحق باقتصادنا مصدره الممارسات الصينية التقييدية... توجهوا باللوم إلى الصين لا ترامب".

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