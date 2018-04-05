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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع منظومة التأمين الصحي الجديدة

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:43 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم كل من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة لمتابعة ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الجديدة المقرر أن يتم البدء في تطبيقها فى محافظة بورسعيد.

واستعرض اللقاء نتائج زيارة وزير الصحة لمحافظة بورسعيد والتي جاءت للتعرف علي أرض الواقع علي الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ونسب الإنجاز الخاصة بها.

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