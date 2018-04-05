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محافظات

مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:03 م
صدى البلد
شكرى السيد
دشن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لفعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان بحضور200 سيدة مستفيدة من المشروع بمختلف القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة بجانب السكرتير العام المساعد ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة ولفيف من القيادات التنفيذية.

وكان اللواء مجدى حجازى قد قال خلال لقائه بالسيدات المعيلات: "أنتم الأكثر احترامًا وليس الأكثر احتياجًا".

وأعرب اللواء مجدى حجازى عن سعادته البالغة لتنفيذ هذا المشروع ليرى النور بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات اللاتى يعولون أسر كاملة، حيث تم دعم مشروع رائدات الأعمال بمبلغ 200 ألف جنيه من صندوق الخدمات التابع للمحافظة من خلال تقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنية لكل منهن فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية ولا رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير نفس المشروعات القائمة أو لتنفيذ مشروع جديد حيث تم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 جنيه شهريًا على مدار 10 أشهر.

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة جدية المشروع وانتظام السيدات فى السداد بعد 5 أشهر يمكن تقديم مساهمات نقدية أخرى بنفس القيمة مع إعطاء فترة سماح شهر للتوسع فى المشروع القائم، كما أن ذلك سيعطى الفرصة لغيرهن لزيادة عدد المستفيدين منه فى المراحل التالية.

وأكد مجدى حجازى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع فى مقدمة أولوياته بأن تكون كل أسرة مصرية أسرة منتجة من خلال تحويل البيوت إلى مصانع صغيرة لنضاهى بذلك دول العالم النامية، ولهذا كانت مبادرة المحافظة بتنفيذ هذا المشروع الهادف الذى نأمل تحقيقه لأعلى معدلات النجاح، وهو الذى سيفتح الباب لزيادة رأس المال بمشاركة جهات مانحة أخرى تلتزم بنفس الشروط بدون فوائد أو مصاريف إدارية.

مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيلقى متابعة شخصية من المحافظ مع القيام بزيارات ميدانية لها للوقوف من أرض الواقع على مدى انتظامه وتسهيل أى عقبات أمام القائمين على تنفيذها، كما أن هذه المشروعات سيتم متابعتها أيضًا من خلال إدارات تشغيل الشباب ورؤساء المجالس المحلية والقروية والمجلس القومى للمرأة وذلك بإعتبار أننا شركاء كجهاز تنفيذى من القائمين بتنفيذ هذه المشروعات بهدف تسخير كافة الإمكانيات للعمل على إنجاحها بالشكل المطلوب ونشره على مستوى المحافظة وزيادة نسبة الإقبال عليه.

وقدم حجازى شكره لسيدات أسوان من المنتفعات بمشروع رائدات الأعمال بإعتبارهن نماذج مشرفة ومثال محترم يحتذى به، كما أنهم سيكونون قدوة لأولادهم وحافزًا لهم للاتجاه مستقبلًا نحو العمل الحر وتغير ثقافاتهم عن الارتكان للعمل الحكومى وأيضًا خلق روح التنافس لتنفيذ مشروعات مربحة تعود بالخير عليهم.

مشيدًا بكل من ساهم من الجهاز التنفيذى بالشئون المالية والحسابات ومبادرة مشروعك وأيضًا المجلس القومى للمرأة للإعداد والتجهيز لتنفيذ هذا المشروع الرائد والذى بدأ بإعداد استمارة وتوزيعها على الوحدات القروية وتم إختيار المنطبق عليهم الشروط فى سهولة ويسر وبشفافية كاملة.

وخلال الفعاليات حرص محافظ أسوان على الإستماع للسيدات المنتفعات بعرض مشروعاتهن والتى تنوعت بين مشروعات لتربية الدواجن ومشغولات يدوية وأعمال نخيل وملابس جاهزة ومخبوزات وخياطة.
مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور
مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور
مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور
مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور
مجدي حجازي يدشن مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان.. فيديو وصور

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