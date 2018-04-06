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محافظات

إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
يوسف رجب
تمكنت الجهود الأمنية والشعبية التى قادها العقيد جمال سالمان، نائب مأمور مركز قوص، من إنهاء خصومة بين عائلتين عمرها عامين، أسفرت فى وقت سابق عن إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات على أرض مقابر.

تكونت لجنة الصلح من: النائب محمد سليم" عضو مجلس النواب عن دائرة قوص" و العقيد جمال سالمان - نائب مأمور المركز، محمد أبو الوفا الشعار، ومحمد جاد المولى شعيب، وعادل عبدالعزيز فتيحي.

و كانت خلافات قد نشبت بين عائلتى "الخولي وحمزة" ببندر قوص، منذ عامين بسبب المقابر، نتج عنها إصابة 4 أشخاص، و وقف الدفن في المقابر، وتمكنت القيادات الأمنية بمركز شرطة قوص من تهدئة الأوضاع بين الطرفين و إقناعهم بقبول الصلح وإنهاء الخصومة.
إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص
إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص
إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص
إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص
إنهاء خصومة بين عائلتين فى "جلسة ودية" بمركز قوص

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