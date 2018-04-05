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قرار تاريخي بشأن رحلات السفر بين السعودية والبحرين

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:38 م
الملك سلمان والملك
الملك سلمان والملك حمد
أحمد قاسم
في قرار تاريخي هو الأول من نوعه،أمرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بدمج جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وذلك لتسهيل إجراءات العبور بين البلدين.

وحسبما ذكرت "العربية.نت"، فإن الجسر يعتبر نقطة تأكد من الجوازات الفاصلة ومن خلال هذه الخطوة، أصبحت النقطة واحدة بين البلدين وبالتالي، تم إلغاء إجراء السفر لدخول البحرين، وستكون الأنظمة تحت التجربة لمدة 4 أيام

يذكر أن جسر الملك فهد دشن مؤخرًا 12 مسارًا من التوسعة الجديدة لقسم الدخول ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمسارات في منفذ الجسر إلى 36 مسارا لقسم الدخول لحين استكمال التوسعة النهائية للمنفذ.

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