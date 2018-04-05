ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة ايقاف بطاقات التموين للمواطنين الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:44 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً أنه لم ولن يتم إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, مشددة على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لكافة المواطنين المدرجون داخل منظومة البطاقات التموينية, موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية بشكل دوري ومنتظم وبقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 50 جنيهًا شهريًا، مؤكدة أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية وعدم إجباره على صرف سلع تموينية محددة.

وفي سياق متصل, أكدت الوزارة أن جميع السلع الاستراتيجية آمنة ومتوفرة بالبلاد بجانب ما يتم التعاقد عليه من خلال لجنة الشراء المركزي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية للحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار أقل لطرحها بجميع المنافذ التموينية.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

ترشيحاتنا

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

انتقال طارق حامد إلى الاهلي .. كدبة أبريل لهذا السبب

حضري بسكويت تركي فاخر يناسب الفطار

خبير: الاجتماع التساعى بالخرطوم تطور إيجابي في ملف "سد النهضة"

مانشيستر يونايتد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم محمد صلاح

بدء العد التنازلي لأكبر مائدة للرنجة والفسيخ في شم النسيم.. المصريون يتأهبون.. الخبراء ينصحون بالاعتدال.. تحذيرات من أجزاء في الأسماك تسبب التسمم.. ونصائح للإسعافات الأولية ومحاربة الرائحة الكريهة

الوزراء يوضح حقيقة ايقاف بطاقات التموين للمواطنين الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

الحكومة تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية على فواتير الكهرباء

تعرف على أول فيلم يعُرض في دور السينما السعودية

استقالة سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

قرار تاريخي بشأن رحلات السفر بين السعودية والبحرين

تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«التعليم» تعقد ورشة عمل لطرق صياغة الأسئلة لموجهي الدراسات الاجتماعية.. صور

متحف النسيج المصري يحتفل بيوم اليتيم.. صور

وزير الداخلية يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بوسط الصعيد

وزيرة السياحة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة .. صور

التضامن تحتفل بمبناها الجديد وإطلاق موقعها الرسمي.. صور

فيديو

حدث في مثل هذا اليوم 5 أبريل .. فيديو جراف
تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة..فيديو
تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو
«المشاط»: خطة منهجية شاملة لتدريب العاملين بالسياحة بمختلف المحافظات.. فيديو
وزيرة السياحة: ضوابط ومعايير إضافية فى طرح كراسة شروط الترويج لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟