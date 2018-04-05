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أخبار البلد

الحكومة تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية على فواتير الكهرباء

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:42 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, موضحةً أنه لم يتم إضافة أي غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة عن تدشين أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و 500 كيلو فولت، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس, وتخصص المصنع في إنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلو فولت، إضافة إلى إنتاج مهمات الـ GIS جهود 66 و220 و500 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق, مشيرةً إلى أن نسبة المكون المحلي للمشروعات الكهربائية حوالي 100%، من مهمات الشبكات، وتوزيع الكهرباء.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar), وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121), أما في حالة وجود أي شكاوى يرجى الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

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