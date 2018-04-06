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فكر دينى

داعية إسلامي يضع علاجا مريحا لمن يخاف الموت.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الخوف بشدة من الموت يعتبر من الوسواس القهري، وعلى المصاب به أن يكثر من الصلاة على النبي.

وأضاف جلال، فى لقائه على فضائية "المحور"، أنه من الممكن زيارة الطبيب النفسى للمساعدة فى علاج هذا المرض الوسواسى، منوها الى أن الكل سيموت فى هذه الحياة ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان سيدنا محمدا باقيا.

وأكد الداعية الإسلامي أنه لابد من إعداد المؤمن نفسه للموت قبل لقاء ربه حتى لا يخاف الموت بهذه الشدة.

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