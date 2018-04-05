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محافظات

محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:07 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأمهات المثاليات الفائزين في مسابقة ست الحبايب (مشروعك هديتك 2018) التي نظمتها إذاعة وسط الدلتا بمحافظة الغربية.

حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن 100 أم وفازت 36 أما مثالية من محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط حيث تم اختيار الأمهات أصحاب المشروعات الصغيرة في المنازل والتي تعد مصدر دخل لهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة الدكتورة سحر الحبالى مدير عام إذاعة وسط الدلتا التي قدمت خلالها الشكر لمحافظ الغربية على رعايته وحضوره هذا الحفل الذي يرسم البهجة على وجوه الأمهات الذين يمثلون أيقونة التحدي كما وصفهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال الحفل قدم محافظ الغربية في كلمته الشكر لإذاعة وسط الدلتا على تنظيم هذا الحفل للعام 15 على التوالي وعلى تواصلهم الدائم والمستمر مع المواطنين.

كما هنأ الأمهات المثاليات الفائزين في المسابقة مؤكدا أنهم يعبروا عن قدرة المصريين في مواجهة الظروف الصعبة وأنهم يمثلوا صورة مشرفه لكل مصري.كما طالب محافظ الغربية في كلمته الكل بالاقتضاء بالأمهات المثالية وأخذهم كنموذج نسترشد به في حياتنا .

شهد الحفل فقرات فنية مقدمة من فريق كورال جمعية النور والأمل للمكفوفين بالغربية حيث قرر محافظ الغربية صرف 10 آلاف جنيه للفريق نظرا لأدائهم المتميز وخلال الحفل أهدت الدكتورة سحر الحبالى نسخة من القرآن الكريم للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وفى نهاية الحفل قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوزيع الهدايا المادية والعينية على الأمهات المثاليات.

حضر الحفل سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع و ماهر شرشر نائب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات بمسابقة إذاعة وسط الدلتا.. فيديو وصور

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