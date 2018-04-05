الداخلية خلال 24 ساعة.. مقتل 3 تجار مخدرات فى حملة أمنية كبرى على "السحر والجمال".. حملات مكثفة على الأسواق قبل شم النسيم وضبط 48 طن أسماك مملحة فاسدة.. وضبط موظفين استوليا على أموال المعاشات

ضبط 87 طن أسماك مملحة فاسدة

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة لخارج البلاد

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية

سقوط موظفين استوليا على أموال التضامن

ضبط 9 تشكيلات عصابية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الأمنية المبذولة للقضاء على انتشار ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، بمديرية أمن الإسماعيلية والواقعة بالمنطقة الحدودية مع مديرية أمن الشرقية التى تأوى عناصر إجرامية خطرة تخصصت فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه والإتجار فى المواد المخدرة، مُستخدمين أسلحة نارية وذخائر والتى اعتاد استخدامها فى مقاومة السلطات واتخاذ بعض الأعراب تلك المنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى كوكر لبيع وترويج المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين مُستعينين بأعوانهم من الخارجين عن القانون ومُستغلين موقعها بالقرب من طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوى بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، ووجود تلال من الرمال والحدائق الكثيفة كساتر لهم.توافرت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مفادها قيام المدعو/ إبراهيم أ.س، مواليد 1998، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء- بزعامة تشكيل عصابى يضم جمال ع.ص، مواليد 1993، وإبراهيم ح.س، مواليد 1999، مقيمان بذات العنوان ومن أعوانه، وبحوزتهم أسلحة نارية سريعة ومتطورة وذخائر بقصد مقاومة السلطات وتأمين تجارتهم الأثمة فى المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات تم الإعداد لحملة أمنية مُكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية مدعومة بقوات من الأمن المركزى استهدفت المتهمين المذكورين بتلك المنطقة وحال وصول القوات استشعر المتهم الأول وأعوانه بقدوم القوات فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات التى قامت بدورها الأمنى بمحاصرة المنطقة وبادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف.أسفر ذلك عن مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم وضبط بحوزتهم "سلاح جرينوف عيار 7,62×54 - بندقية آلى عيار 7,62×51 - بندقية آلى عيار 7,62×39 - 14 خزينة - 1793 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أربع قوالب حجرية إسطوانية الشكل وكيس بداخله قطع حجرية لمخدر الهيروين وزنت جميعها 4 كيلو جرام - مبلغ مالى قدره 199,500 ألف جنيه - 14 ميزان حساس - 11 هاتف محمول – 2 صديرى واقى - كمية من الأكياس البلاستيكية الشفافة - سيارة ملاكى "ماركة جيب رانجلر" والمُبلغ بسرقتها بالإكراه بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة".تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق .. وجار استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون بجميع أنحاء الجمهورية.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية باستمرار الحملات الأمنية المُكبرة واستهداف العناصر الإجرامية وملاحقة وضبط الخارجين على القانون.ومن ناحية أخرى اتخذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة إجراءات تأمينية ووقائية من بينها شن حملات أمنية مكبرة على محلات وأماكن ومصانع الأسماك المجففة بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى وجهاز شئون البيئة ومديريات أمن "القاهرة والجيزة والغربية"، وذلك استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع.أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط كمية من الأسماك المجففة "رنجة، ملوحة، بطارخ، سردين" فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 87 طنا.كما نجحت شرطة ميناء القاهرة الجوى فى ضبط إحدى الراكبات حال مغادرتها البلاد لمحاولتها تهريب كمية من المواد والأقراص المخدرة ، وكذا ضبط أخر حال مغادرته البلاد لمحاولته تهريب 13500 دولار إلى خارج البلاد.أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الأجسام فى الراكبة المصرية "رحاب . ح . م - مواليد 1987 – حاصلة على بكالوريوس – ومقيمة بدار السلام القاهرة"، حال قيامها بإنهاء إجراءات سفرها، وبتفتيشها بمعرفة إحدى الشرطيات عثر بحوزتها على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 93 جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 64 جرامًا، عدد من الأقراص المخدرة وزنت 169 جرامًا"، وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمواد والأقراص المخدرة بقصد تهريبها إلى خارج البلاد .من ناحية أخرى وأثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الأجسام فى الراكب المصرى "عادل . ع . م - مواليد 1957 – حاصل على دبلوم– ومقيم بالمنصورة الدقهلية"، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره، وبتفتيشه عثر بحوزته على "مبلغ مالى قدره 13,500 دولار أمريكى" .ومن ناحية أخرى نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بأحد صناديق التضامن الاجتماعى بسوهاج.وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام بعض المسئولين بمشروع "تكافل وكرامة" بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام كل من "محمد. ف"، مواليد 1984، رئيس وحدت بالشئون الاجتماعية بروافع القصير وبندر الكرمانية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، و"بهجت. أ"، مواليد 1966، سكرتير منطقة بريد سوهاج، مقيم بدائرة قسم أول شرطة سوهاج، باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، والخاص بمساعدات صندوق "تكافل وكرامة" من خلال حصول الأول على 6 بطاقات فيزا كارت لبعض الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج وصرف مبالغ مالية منها بلغ إجمالها "46.225.81 جنيه" (ستة وأربعون ألف ومائتان خمسة وعشرون جنيه) بالتواطؤ مع الثانى والاستيلاء عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأُرفقت بالأوراق.وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية.أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة ضبط 211 قضية مخدرات، 9 تشكيلات عصابية ، 11مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 57 متهم ومراقب هاربين ، 358 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتهم ، 3 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 61565 حكما قضائيا متنوعا.