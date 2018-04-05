حفلات شم النسيم.. عمرو دياب ولطيفة لصالح صندوق تحيا مصر.. جنات في الإسكندرية.. ومحمد رشاد في وادي دجلة

عمرو دياب بحفلتين في دبي والقاهرة

أحمد جمال ورنا سماحة معًا بدار القوات البحرية

عمرو دياب

جنات

لطيفة

دوللي شاهين

محمد رشاد

ساندي

أحمد جمال ورنا سماحة

يستعد نجوم الغناء لإحياء سلسلة حفلات بالتزامن مع شم النسيم، في مصر وعدد من الدول العربية، ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز حفلات نجوم الغناء في موسم شم النسيم.أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، عن تنظيم حفل الهضبة عمرو دياب على المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بدبي، غدًا 6 أبريل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع التي تنظمها الشركة.كما يستعد عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل غنائي بفندق الماسة بالقاهرة يوم الخميس 12 أبريل الجاري، ضمن حفلات شم النسيم، على أن يخصص دخل الحفل لصالح صندوق تحيا مصر.تستعد النجمة المغربية جنات لإحياء حفل غنائي في نادي النصر بسموحة في مدينة الإسكندرية، يوم الأثنين 9 أبريل الجاري، ضمن سلسلة حفلات شم النسيم في مصر التي يحييها الكثير من نجوم الطرب.وتقدم جنات باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومها الأخير "بنفس الكلام" الذي طرحته العام قبل الماضي، وحقق نجاح كبير فور طرحه.تستعد المطربة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي بفندق الماسة بالقاهرة يوم الخميس المقبل، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، على أن يخصص دخل الحفل لصالح صندوق تحيا مصر.وتقدم لطيفة خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، من بينها أغاني ألبومها الأخير "فريش" الذي طرحته في الأشهر الأخيرة الماضية.تستعد المطربة دوللي شاهين لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد شم النسيم في حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يوم الاثنين 9 أبريل الجاري.وتقدم خلال الحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومها الأخير "سندريلا" الذي طرحته العام الماضي.يستعد الفنان محمد رشاد لإحياء حفل غنائي يوم 9 أبريل الجاري، في نادي وادي دجلة - شيراتون، ويقدم باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه مثل: "منها" و"حتة بسكوت"، و"3 دقات"، و"طاير ياهوا"، وغيرها من الأغاني.تستعد المطربة ساندى لإحياء حفلات شم النسيم والاحتفال مع جمهورها بدءا من الاثنين المقبل 9 أبريل، بسيتى سكوير الرحاب، وفي 17 أبريل باستاد جامعة المنصورة.يستعد كلاهما لإحياء حفل عيد شم النسيم، المقرر له الإثنين 9 إبريل المقبل، بدار القوات البحرية، ويشاركهم الحفل المطرب الشاب مينا عطا.