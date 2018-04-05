العنبري: الشارقة ليس لديه ما يخسره أمام الوحدة

يولي مدرب الشارقة الإماراتي، عبدالعزيز العنبري، أهمية كبيرة لمباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة 20 لبطولة دوري الخليج العربي السبت المقبل.



و نقلا عن صحيفة " 24 " قال العنبري، في تصريحات صحافية اليوم الخميس: "فريقي لم يعد تحت ضغوط الهبوط، ولكن علينا البحث عن كيفية تحقيق الانتصار على فريق لديه إمكانيات عالية وفي حجم نادي الوحدة الذي أقدم له التهنئة على فوزه أخيرًا بكأس الخليج العربي".



وأضاف مدرب الشارقة: "يفتقد فريقي للثنائي فاندر فييرا الإيقاف 3 مباريات، وشاهين عبدالرحمن بسبب الإصابة التي لحقت به منذ فترة، ولكن هذه الغيابات لن تكون مبررًا لأي شيء حيث هناك حالة تركيز عالية بين الجميع وهناك تعليمات واضحة لدى جميع اللاعبين بالبحث عن الفوز مهما كانت قوة المنافس".



وتحدث مدرب الشارقة عن فترة التوقف، قائلًا: "كانت طويلة نسبيًا لكننا حققنا من خلالها بعض الفوائد منها عودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لمستواه، وأيضًا تجربة بعض العناصر، التي ستكون متواجدة في تشكيلة الفريق في الفترة المتبقية من عمر الدوري إضافة إلى مباراة بطولة الكأس المقرر لها أمام فريق شباب الأهلي دبي".