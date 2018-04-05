ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العنبري: الشارقة ليس لديه ما يخسره أمام الوحدة

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:11 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يولي مدرب الشارقة الإماراتي، عبدالعزيز العنبري، أهمية كبيرة لمباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة 20 لبطولة دوري الخليج العربي السبت المقبل.

و نقلا عن صحيفة " 24 " قال العنبري، في تصريحات صحافية اليوم الخميس: "فريقي لم يعد تحت ضغوط الهبوط، ولكن علينا البحث عن كيفية تحقيق الانتصار على فريق لديه إمكانيات عالية وفي حجم نادي الوحدة الذي أقدم له التهنئة على فوزه أخيرًا بكأس الخليج العربي".

وأضاف مدرب الشارقة: "يفتقد فريقي للثنائي فاندر فييرا الإيقاف 3 مباريات، وشاهين عبدالرحمن بسبب الإصابة التي لحقت به منذ فترة، ولكن هذه الغيابات لن تكون مبررًا لأي شيء حيث هناك حالة تركيز عالية بين الجميع وهناك تعليمات واضحة لدى جميع اللاعبين بالبحث عن الفوز مهما كانت قوة المنافس".

وتحدث مدرب الشارقة عن فترة التوقف، قائلًا: "كانت طويلة نسبيًا لكننا حققنا من خلالها بعض الفوائد منها عودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لمستواه، وأيضًا تجربة بعض العناصر، التي ستكون متواجدة في تشكيلة الفريق في الفترة المتبقية من عمر الدوري إضافة إلى مباراة بطولة الكأس المقرر لها أمام فريق شباب الأهلي دبي".

ترشيحاتنا

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال ..فيديو وصور

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

إخلاء 72% من المحلات في منطقة مثلث ماسبيرو.. فيديو

استقالة سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

شاهد.. مشاجرة بين زوجة ملك أسبانيا ووالدته أمام الكاميرات

الليلة على صدى البلد مع "عائشة".. نوال الزغبي تكشف سر غرورها

مصدر بالأهلي: رفض التعاقد مع لاعب وسط الزمالك بسبب سنه الكبير

شاهد .. رسالة مؤثرة من نجم الأهلي والزمالك السابق لـ "أبو تريكة"

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

13 فائدة.. الشاى الأخضر صديق الدايت

رئيس الموساد السابق في حوار له: السيسي يختلف عن مبارك

موعد بدء حجز السيارات الكهربائية المستعملة في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن الجيزة يتفقد كنائس أكتوبر ويشدد على اليقظة التامة

الليلة على صدى البلد مع "عائشة".. نوال الزغبي تكشف سر غرورها

زحام شديد بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس قبل شم النسيم.. فيديو وصور

«التعليم» تعقد ورشة عمل لطرق صياغة الأسئلة لموجهي الدراسات الاجتماعية.. صور

متحف النسيج المصري يحتفل بيوم اليتيم.. صور

فيديو

شاهد.. تعليق مصطفى بكري على الحوت الازرق لعبة الموت
أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم الخميس.. فيديو
مصطفى بكري: الشعب أرسل رسالة للعالم بانتخاب السيسي.. فيديو
8 معلومات عن خميس العهد .. فيديوجراف
إخلاء 72% من المحلات في منطقة مثلث ماسبيرو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟