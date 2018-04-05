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حوادث

سقوط أحد أباطرة الإجرام بحوزته سلاح ناري بالغربية

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:09 م
المتهم
المتهم
محمد عبد الخالق
ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم عاطل مسجل ويعد أحد أباطرة الإجرام بحوزته سلاح ناري أثناء ممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير مباحث الجنائية يفيد بتمكن العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة من ضبط المدعو "ع ب" ٣٤ سنة عاطل ومقيم كفرميت الحارون سبق اتهامه في ٦ قضايا( مخدرات سرقة بالإكراه سلاح ناري) ومطلوب ضبطه في ٣ جنايات_ سرقة بالإكراه ١٥ سنة _ سرقة بالاكراه ١٠ سنوات_ سلاح ناري ٦ سنوات وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار" وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق

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