محافظ الغربية والمسلماني يكرمان أسر الشهداء واليتامى

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل تكريم عدد من أسر الشهداء والأطفال اليتامى بمحافظة الغربية الذي نظمه ائتلاف دعم مصر تحت رعاية محافظ الغربية بحضور أحمد المسلماني المستشار الإعلامي السابق لرئاسة الجمهورية.



قال المسلمانى فى كلمته أن الشهداء أبطال الوطن الذين ضحوا بأرواحهم للقضاء على الإرهاب.



وأضاف محافظ الغربية في كلمته أنه لولا وجود قيادة سياسية وجيش وشرطة أقوياء وشعب عظيم يدعمهم لما توافر الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

