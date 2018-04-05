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اقتصاد

التخطيط تتعاون مع البحث العلمى لتحديد احتياجات سوق العمل..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:02 م
صدى البلد
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يتضمن وقائع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشأن إعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل اعتمادا على تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفيديو المنشور إن البروتوكول يأتي بهدف إعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل وفقًا لأولويات الدولة القومية والتخصصات المستقبلية اعتمادًا على أهمية تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والطاقة، وذلك في اطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد أن هدفنا الأساسي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعظيم دوره، ورفع كفاءة العاملين بهذه المنظومة للوصول إلى تنظيم إداري قادر وفعال علي التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وذلك في ظل ظهور الاقتصاد المعرفي الذي يهدف إلى استغلال إجراءات وخدمات المعرفة بجميع أنواعها في القطاعات المختلفة.

شهد توقيع البروتوكول، صباح اليوم الخميس، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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