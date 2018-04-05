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برلمان

أمين النواب يستقبل رئيس وأمين عام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط..صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:10 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين - وبدرو روكو - وسيرجيو بيازي
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
استقبل اليوم المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري والأمين العام للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بدرو روكو رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وسيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية.

وبحث الجانبان مقترحات تطوير التعاون بين الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما في ظل تقارب أهداف كلا المنظمتين واشتراك العديد من الدول المتوسطية والأوروبية في عضويتهما.

وقد بحث رئيس الجمعية مع المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس بعض المقترحات المتعلقة بإنشاء الأمانة الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وما يمكن أن يحقق التعاون مع الجمعية البرلمانية المتوسطية في هذا الشأن.
أمين النواب يستقبل رئيس وأمين عام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط..صور
أمين النواب يستقبل رئيس وأمين عام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط..صور

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