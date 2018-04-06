يوم اليتيم العالمي..«علي جمعة» يطلق حملة {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} للاحتفال به والإفتاء: الرجل لو لم يكن أهلًا لحمل أمانة المال فليتركها لغيره والكفالة تنتهي بحصول الأهلية الكاملة

يوم اليتيم العالمي

الإفتاء: الرجل لو لم يكن أهلًا لحمل أمانة إدارة مال اليتيم فليتركها لغيره

اليتيم قد لا يحتاج إلى المال ولكنه يحتاج لمن يعوضه حنان الأب

«علي جمعة» يطلق حملة {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} للاحتفال بيوم اليتيم

كفالة اليتيم تنتهي بحصول الأهلية الكاملة لليتيم





اعتنى الإسلام باليتيم عنايةً خاصة، فاليتيم هو كل من فقد أحد والديه أو كلاهما، فهو يحتاج إلى الرعاية والاهتمام والعناية الجيدة بسبب الحرمان الذي يعاني منه، ويُعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلَّم أبو الأيتام فقد نشأ يتيم الأب في البداية؛ حيث توفي والده قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت بعد ذلك والدته فأصبح عليه الصلاة والسلام يتيم الأب والأم، وهذا تشريف لكل يتيم.



فى كل عام يحتفل الناس بيوم اليتيم والمخصص له أول جمعة من شهر أبريل سنويا، ونرصد فى هذا التقرير موقف الدين من رعاية اليتيم.



بدورها قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرجل لو لم يكن أهلًا لحمل أمانة إدارة مال اليتيم، فليتركها لغيره؛ حتى لا يضيعه ويفرط في حقه، فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَأمَّرنَّ على اثنين ولا تَولَّيَنَّ مالَ يتيمٍ» رواه مسلم.



وأوضحت الدار، أن اليتيم قد لا يحتاج إلى المال، ولكنه حتمًا في حاجة إلى أن يعوض عما فقده من حنان الأب ورعايته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مسح رأس يتيمٍ لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرةٍ مرت عليها يده حسناتٌ» رواه أحمد.



وأكدت أن الأيتام إخواننا؛ فلا يسْتَعْلِ أحد أن يأكل معهم وأن يشرب معهم ولا أن يتزوج منهم أو يزوجهم، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220]



وتابعت: عطف على اليتيم، واجبر خاطره لما فقد من رعاية الأب، فعن سعيد بن المسيب، قال: «اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي من سكَّته برضاه أعطيته من الجنة حتى رضاه» رواه ابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"، وخذ بيد اليتيم، وأنفق عليه من مالك لوجه الله تعالى، لا لأجل الرياء والسمعة؛ ولا تمُنَّ عليه صدقتَك، ولنصبح إخوة متحابين في الله، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: 264]



وشددت على ضرورة أن يتقى الإنسان الله في مال اليتيم؛ ليتولى الله حفظ ذريته، ويرسل لهم من يتولى شئونهم من بعده، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 9]، منوهة أن اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، وكل من فقد عائلَه فكافلُه يؤجر كما يؤجر على كفالة اليتيم تمامًا.



وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن في القرن الـ 19 لم يكن هناك دور إيواء، ولم يكن هناك دور أيتام ولم تظهر أطفال الشوارع، مضيفا أن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر دور الأيتام.



وأضاف جمعة، أن البعض يرى أن تحريم التبني هو معناه تحريم الأسرة البديلة، والكثير من الناس لديهم عدم فهم لقضية تحريم التبني.



وأوضح أن تحريم التبني لا علاقة لها بالأسرة البديلة، وكل له إجراءات خاصة به، ويجب أن تتحول إلى ثقافة سائدة، ولا بد أن يفهم الفرق بين التبني المحرم شرعا وبني الأسرة البديلة التي تحوي اليتيم والمقبولة شرعا.



وأعلن الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابٌق، عن إطلاق دعوةً في يوم اليتيم ، تحت عموم قوله - سبحانه وتعالى - { وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ } للإحتفال بيومٍ لإحياء ما أمر الرسول به، وحث عليه فى الحديث (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار إلى السبابة والوسطى من يده الشريفة)، وقال ﷺ : (من وضع يده على رأس يتيمٍ كان له بكل شعرةٍ من رأسه حسنات) ،{ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } ، { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى } ، { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ }.



وقال جمعة، فى بيان له، إن الله يتكلم عن اليتيم وعن اليتامى -أغنياء أو فقراء- ثم بعد ذلك يأمرنا أن نجعلها قمة الإنسانية، فإذا أصلح الإنسان بينه وما بين اليتيم استطاع أن يُصلح فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين أهله وجيرانه، وجماعة العمل والمسجد ومن حوله من الناس، ليست المسألة مسألة مال ومادة، إنما أصلها هو الحنان والرحمة بكل أشكالها، و(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).



وأشار إلى أن رسول الله ﷺ كان يتيما، وعلى اليتيم أن يفخر بتلك الصفة التي أقامه الله فيها كرسول الله وجعله بابًا للثواب، ولا أرى رأي أولئك الذين يريدون أن يغيروا اسمه رفقًا عليه وكأن كلمة اليتيم مَسَبّة لِلَّهِ، فكلمة اليتيم مفخرة فهي صفة من صفات سيد الخلق.. كلمة اليتيم مفخرة لأنه سبب للثواب ولأنه مدخل للجنة.. كلمة اليتيم مفخرة لأن الله تكلم عنها في أكثر من عشرين موضعا في القرآن الكريم.. كلمة اليتيم مفخرة لأنها هي عنوان الإنسانية.



من جانبه قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن اليتيم يكون أحوج إلى الكفالة رعايةً وكفايةً وإصلاحًا في المرحلة التي تلي البلوغ؛ إذ هي أكثر مراحل العمر حرجًا، مشيرًا إلى أن الواقع يشهد بأن توقف الكفالة في هذه السن قد يكون سببًا في ضياعه وانقلابه على المجتمع الذى تركه دون أن يضع قدمه على الطريق أو تكتمل له عناصر النجاح.



وأضاف «وسام»، أن كفالة اليتيم لا تتوقف ببلوغه سن الرشد، وإن زال عنه وصف اليُتْم عُرْفًا، أو بالتكليف الشرعي الذي يُقصد به خروجُه عن حد الصِّغَر، وإنما تستمر بعد بلوغه إلى وقت حصول رشده؛ كما في إيتاء الأموال في قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [النساء: 6].



وأشار إلى أن كفالة اليتيم تنهي بحصول الأهلية الكاملة لليتيم، التي تبيح له أن يباشر كافة التصرفات بنفسه، وتسقط بها وصاية غيره عليه، وتنتهض بها مسؤوليتُه الكاملة عن كل ما يصدر عنه مِن أعمال، ويخرج بها اليتيم عن وصف "القاصر".



وتابع: أن الشريعة قصدت بكفالة اليتيم: رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ؛ حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول.



واستطرد: وتحديد المرحلة أو السنّ التي يتم فيها استقلالُ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها: هو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.



وأفاد بأن كفالة اليتيم والصرف عليه ومَن في حُكْمِه -كمجهول الأبوين- لاينبغي أن ينقطع بمُجَرَّد بُلُوغِه الحُلُم، أو بُلُوغِه سِنًّا أكبر مع كونه ما زال مُحتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه، بل يستمر الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِّ الأمان ويعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحوز من المشاريع ما يُدِرُّ دخلًا منتظمًا يكفيه ومَن يعوله، وكذلك اليتيمة أو مَن في حُكْمِها

-كمجهولة الأبوين- يَظَلُّ الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.