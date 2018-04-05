تدريبات تأهيلية لـ علي معلول في الأهلي

واصل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي، بالجري حول الملعب، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، الخميس.



ويعاني «معلول» من إصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب تونس في مباراة كوستاريكا الودية، التي أقيمت في الفترة الأخيرة، ضمن برنامج إعداد المنتخب التونسي لمونديال روسيا.



واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم بجانب الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز، والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.