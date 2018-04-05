"حكايات عكروتة" مسرحية للأطفال بثقافة دمياط

قدم مسرح قصر ثقافة دمياط المسرحية الإستعراضية "حكايات عكروتة" أغاني وتأليف ناصر العزبي، تمثيل حسن النجار وسما سمير، الديكور والرسوم عبده عرابي وإبراهيم النمر، الموسيقي والغناء توفيق فودة، الاستعراضات والإخراج أحمد الغزلاني في إطار عروض نوادي مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



أعقب العرض ندوة تحدث فيها أعضاء لجنة التحكيم وهم الكاتب والمخرج محمود كحيلة، المخرج ومصمم الاستعراضات محمد فؤاد، الكاتب والمخرج شريف صلاح الدين.



وبنفس الفرع يقيم قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة تحبير "تهشير وتنقيط" بأقلام التحبير وأوراق الكانسون للأطفال تحت أشراف قسم الفنون التشكيلية بالقصر وذلك أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة والنصف صباحًا.