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محافظات

محافظ بني سويف: لجنة متخصصة للرعاية الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الحليم
صرح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بأنه يجري حاليًا تشكيل لجنة متخصصة لتوفير الرعاية الدائم لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة تتولى المتابعة والإطلاع بشكل مستمر على الأحوال الاجتماعية لأسر وأبناء الشهداء ،وذلك تقديرًا لتضحيات شهدائنا الأبطال ،على أن تضم هذه اللجنة كل المتخصصين والمعنيين والمهتمين بهذا الشأن من تنفيذيين ومجتمع مدني ومجالس قومية متخصصة وغيرهم ، ويتم إعداد تقرير بشكل دوري عن مستجدات الوضع في هذا الملف الهام يرفع للمحافظ شخصيًا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتيرالعام المساعد ، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية، وذلك لاستعراض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للانفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف طرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية للعام المالي الحالي 2017/2018 في الفترة من 1/7/2017 حتى 1/4/2018 .

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