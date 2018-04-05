تكريم أوائل الطلاب بمدرسة الشيخ أحمد عبدالمنعم بمسارة

نظمت مدرسة الشيخ احمد عبدالمنعم المسائيه اﻻبتدائيه بقرية مسارة بديروط حفل ختام اﻻنشطه الطلابية.



وقامت إدارة المدرسة بتكريم اوائل الطلاب المشاركين في العديد من الفقرات والأنشطة الطلابية الرياضيه والفنيه والوطنيه المميزه.



وقالت سحر هاشم مديرة المدرسة، أننا نحرص دائما كل عام على تنظيم تلك المسابقات لتشجيع الطلاب وحثهم على التعليم وامتلاكهم العزيمة والقدرة على إخراج طاقتهم والمواهب التي بداخلهم.



وقال أشرف فرغلى وكيل المدرسة ، أن الأجيال القادمة لطلاب المدارس تمتلك الكثير من المواهب التي تحتاج الدولة والمجتمع إلى تنميتها ، مشيرا إلى أن حث الطلاب وتشجيعهم على مثل هذه المسابقات دافع مهم لكسب ثقتهم بالنفس وإمتلاك إرادتهم في التعبير عن ذاتهم وعن طموحاتهم.



