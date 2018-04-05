محافظ بني سويف يوجه بعقد مجالس تنفيذية ولقاءات مواطنين على مستوى المراكز والوحدات القروية

كلف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بعقد مجلس تنفيذي على مستوى كل مركز وكل وحدة قروية، بالإضافة إلى التشديد على عقد لقاء المواطنين أسبوعيًا على مستوى الوحدات المحلية بالمدن والقرى ، وذلك في إطار دعم اللامركزية وسرعة وتحسين الأداء التنفيذي من أجل تقديم خدمة جماهيرية أفضل وتطوير مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية.



وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية عقد مثل هذه المجالس على مستوى الوحدات المحلية بالمدن والقرى لتحقيق مستوى أفضل في المتابعة والرقابة على القطاعات الخدمية ، والوقوف أولًا بأول على أية مستجدات ، وتوفير الحلول المتاحة لها ، ورفع المشكلات التي تتطلب التدخل على مستوى أعلى في مجلس تنفيذي المحافظة، وبذلك يتم توفير الكثير من الجهد والوقت لأن أغلب المشكلات يمكن أن تُحل على مستوى الوحدات المحلية دون الحاجة إلى رفعها إلى مستويات أعلى .



جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع بأعضاء المجلس التنفيذي بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.