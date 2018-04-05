ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مى عز الدين تنشر صورة لفنانة شابة وتعلق :" بنوتى "

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:02 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة مى عز الدين عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " ، صورة للفنانة الشابة ندى فقيه ، والتى تشاركها فى بطولة مسلسل " رسايل " ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وعلقت على الصورة قائلة "بنوتى فى الفن برقبتى ومسؤليتى وأنا أول مرة أقول كده على بنت.. علشان تستاهل أكتر من كده رقة بجد مش مصطنعة وأدب وتربية وموهبة وجمال وبراءة وسماحة وجه، بإذن الله نجمة صاعدة انتظروها معايا فى مسلسلى السنة دى رسايل وبقول لكل الناس البنوتة دى يعنى ((أنا)) إللى هيعملها حاجة حلوة ويشجعها يبق عملى أنا وهردهاله بإذن الله والعكس برضه".

وأضافت قائلة:"عايزة من الفانز تحية وتشجيع كبير للقط الصغنن ندى فقيه بنوتة_مي_عزالدين".
مى عز الدين تنشر صورة لفنانة شابة وتعلق :" بنوتى "

ترشيحاتنا

إغلاق شركة «إبسوس» للخدمات الاستثمارية نهائيا في مصر.. وإحالتها للنيابة العامة

13 فائدة.. الشاى الأخضر صديق الدايت

مصدر بالأهلي: رفض التعاقد مع لاعب وسط الزمالك بسبب سنه الكبير

التموين: طرح الرنجة بـ30 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

دينا الشربينى لرجل تحبه: أنت بطلي وأمير قلبي

إذاعة سعودية تكشف وجهة عبدالله السعيد المقبلة

10 فوائد لرفع الساقين علي الجدارن

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال ..فيديو وصور

طارق حامد يرد على شائعات توقيعه للأهلى

أبو ريدة يكشف هوية مدرب الفراعنة الجديد فى حال رحيل كوبر

قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن إقامة حديقة عالمية

خالد الغندور نافيا انتقال طارق حامد للأهلي: الخبر لإبعاد الجماهير عن أزمات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن الجيزة يتفقد كنائس أكتوبر ويشدد على اليقظة التامة

الليلة على صدى البلد مع "عائشة".. نوال الزغبي تكشف سر غرورها

زحام شديد بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس قبل شم النسيم.. فيديو وصور

«التعليم» تعقد ورشة عمل لطرق صياغة الأسئلة لموجهي الدراسات الاجتماعية.. صور

متحف النسيج المصري يحتفل بيوم اليتيم.. صور

فيديو

بـ"طعنة في الظهر".. جيران قتيل المرج: طمع في فلوسها فخلصت عليه.. شاهد
شاهد.. تعليق مصطفى بكري على الحوت الازرق لعبة الموت
أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم الخميس.. فيديو
مصطفى بكري: الشعب أرسل رسالة للعالم بانتخاب السيسي.. فيديو
8 معلومات عن خميس العهد .. فيديوجراف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟