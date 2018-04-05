مى عز الدين تنشر صورة لفنانة شابة وتعلق :" بنوتى "

نشرت الفنانة مى عز الدين عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " ، صورة للفنانة الشابة ندى فقيه ، والتى تشاركها فى بطولة مسلسل " رسايل " ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .



وعلقت على الصورة قائلة "بنوتى فى الفن برقبتى ومسؤليتى وأنا أول مرة أقول كده على بنت.. علشان تستاهل أكتر من كده رقة بجد مش مصطنعة وأدب وتربية وموهبة وجمال وبراءة وسماحة وجه، بإذن الله نجمة صاعدة انتظروها معايا فى مسلسلى السنة دى رسايل وبقول لكل الناس البنوتة دى يعنى ((أنا)) إللى هيعملها حاجة حلوة ويشجعها يبق عملى أنا وهردهاله بإذن الله والعكس برضه".



وأضافت قائلة:"عايزة من الفانز تحية وتشجيع كبير للقط الصغنن ندى فقيه بنوتة_مي_عزالدين".