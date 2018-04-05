سقوط عصابة الضابط المزيف لسرقة النقل الثقيل على الصحراوي

قررت نيابة حلوان الجزئية، برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار تامر العربي المحامى العام لنيابات حلوان، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لتزعمه عصابة وانتحاله صفة ضباط الشرطة لسرقة السيارات بالإكراه فى المعصرة.



كما أمرت النيابة بسرعة ضبط واحضار 4 متهمين آخرين اشتركوا مع المتهم فى تنفيذ جريمتهم.



وكان ألقى رجال مباحث المعصرة بقيادة العميد الدكتور حسام أبو زيد مامور القسم، والمقدم إيهاب الصعيدى رئيس المباحث، القبض على سائق، يتزعم عصابة لسرقة سيارات النقل الثقيل على الطريق الصحراوي، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، حيث تم الإيقاع به بـ"GPS"، وإحالته إلى النيابة العامة.



تلقى المقدم إيهاب الصعيدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "أحمد ع"، 35سنة، مدير عام شركة إمداد خدمات لوجستية لحديد التسليح، يفيد أنه أثناء سير سائق الشركة بسيارة نقل مرسيدس مملوكة للشركة، ومحملة بـ "5 طن" حديد، من منطقة السادات في طريقها إلي محافظة المنيا، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اعترض طريقه مجموعه من الأشخاص، نصبوا كمينًا مزيفًا، وادعوا أنهم رجال شرطة.



أضاف المبلغ أن المتهمين أجبروا سائق السيارة على الترجل منها، واستولوا عليها وفروا هاربين، موضحًا أن السيارة مزودة بجهاز تتبع ( GPS ) والذي نجح في تتبع السيارة وتحديد مكانها، وضبطها اثناء مرورها أمام مصنع النصر للسيارات، وتمكن من احتجاز سائقها اللص.



أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة انتقال قوة من مباحث القسم، فانتقل النقيب محمد ابو بكر الزناتي، معاون المباحث، بصحبته قوة مرافقة، وتم ضبط المتهم "أشرف م"،48 سنة، سائق، والذي أقر أمام العميد نبيل سليم، رئيس مباحث الجنائية بالقاهرة، من معلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بالاشتراك مع 4 أخرين. كلف العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى اصدرت ما تقدم.