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رياضة

لجنة التظلمات تلغي قرار الجبلاية بإيقاف كريم شحاته ٨ شهور

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:05 م
صدى البلد
يسرى غازى - احمد سليمان
قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها اليوم الخميس قبول التظلم المقدم من نادي نجوم المستقبل ضد قرار لجنة المسابقات الخاص بإيقاف كريم حسن شحاته مدير الكرة بالفريق الاول ثمانية اشهر مع تغريمه ٧ الاف جنيه وتم قبول التظلم شكلاً وتم الغاء قرار لجنة المسابقات السابق وتم تخفيض العقوبة الي ٨ مباريات فقط وغرامة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه.

وكان مدير الكرة قد انهي عقوبة الايقاف الجديدة خلال الفترة الماضية وبذلك سيحق له الجلوس ضمن اعضاء الجهاز الفني في مباراة الفريق غداً الجمعة امام كهرباء الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة ٢٨ لبطولة دوري القسم الثاني.

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