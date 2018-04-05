باحث تركي يقتل قيادات جامعية بغطاء من السلطات

أطلق باحث أكاديمي مسلح، اليوم الخميس، النار داخل جامعة في مدينة اسكيشهير غرب تركيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل مسئولين بالجامعة رفيعي المستوى، مما أصاب الطلبة والعاملين فيها بالصدمة والدهشة، وفق صحيفة "زمان" التركية.



وتعود تفاصيل الواقعة عقب قيام شخص يدعى “فولكان بايير” ويعمل في جامعة “عثمان غازي”، كباحث أكاديمي إلى كلية التربية في الساعة الثالثة من عصر اليوم، بالصعود إلى الطابق الثالث من الجامعة يطلق النيران على الأشخاص الموجودين هناك، مما أدى إلى مقتل كلًا من نائب عميد الكلية “مكائيل يالجين”، وأمين سر هيئة التدريس “فاتح أوزموتلو”، والباحث الأكاديمي “ياسر أرماجان”، وعضو هيئة التدريس الدكتور “سيردار تشاجلاق”، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح، وسلم نفسه عقب ارتكاب الواقعة.



وعقب ذلك حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي في البداية ربط الهجوم بحركة فتح الله جولن، كما هو الحال في كل جريمة ترتكب في البلاد، لكن ما مضى وقت حتى تبين أن المهاجم وجه إلى كثير من أعضاء هيئة التدريس افتراءات زاعمًا أنهم منتمون إلى ما تسميه الحكومة “منظمة فتح الله جولن…”.



وفشلت مساعي إعلام السلطة لإلصاق القاتل بحركة الخدمة عندما أفادت الدكتورة “عائشة آيباي”، عضو هيئة التدريس، أنها وزملاءها من الأكاديميين المحاضرين بعثوا أكثر من مرة رسالة شكوى عن المهاجم المسلح إلى إدارة الجامعة ومجلس التعليم العالي، إلا أن أيًّا منهما لم يتخذ أي إجراءات رسمية، مؤكدة أنه كان يحظى حماية من قبل بعض السلطات.