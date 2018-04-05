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فن

دينا الشربينى لرجل تحبه: أنت بطلي وأمير قلبي

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:10 م
أحمد البهى
نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، مجموعة من الصور لوالدها ، وهنأته بعيد ميلاده .

وعلقت دينا الشربينى " على الصور باللغة الإنجليزية قائلة : " أجد صعوبة فى الكتابة عنك، فمن المستحيل التفكير في رد جميلك، فلن أكون قادرة على تقديم الشكر الكافي لحبك ورعايتك".

وتابعت: " أنت بطلي وأمير قلبي، وأنت أعظم رجل في حياتي، ليس لأنك لا تتركنى في الأوقات السيّئه وحيدة ، ولكن لأنك الوحيد القادر على تحويل الأوقات السيّئة إلى جيدة بحبّك ودعمك، عيد ميلاد سعيد" .
دينا الشربينى لرجل تحبه: أنت بطلي وأمير قلبي

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