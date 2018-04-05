دينا الشربينى لرجل تحبه: أنت بطلي وأمير قلبي

نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، مجموعة من الصور لوالدها ، وهنأته بعيد ميلاده .



وعلقت دينا الشربينى " على الصور باللغة الإنجليزية قائلة : " أجد صعوبة فى الكتابة عنك، فمن المستحيل التفكير في رد جميلك، فلن أكون قادرة على تقديم الشكر الكافي لحبك ورعايتك".



وتابعت: " أنت بطلي وأمير قلبي، وأنت أعظم رجل في حياتي، ليس لأنك لا تتركنى في الأوقات السيّئه وحيدة ، ولكن لأنك الوحيد القادر على تحويل الأوقات السيّئة إلى جيدة بحبّك ودعمك، عيد ميلاد سعيد" .