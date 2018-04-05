برلمانى: نحتاج إلى تطوير منظومة الرى لتقليل نسبة استهلاك المياه

قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تطوير منظومة الرى فى مصر، مما يساعد فى تقليل نسبة استهلاك المياه لأنها تمثل أهمية كبيرة لمصر.



وأضاف صبرى لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى تطوير منظومة الرى من خلال الرى بالتنقيط والرش لتقليل نسبة المياه، خاصه وان الرى بالغمر يأخذ كميات كبيرة من المياه.



وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بان يكون هناك تعاون مشترك بين وزارتى الزراعة والرى لتطوير منظومة الرى، مما يساعد فى تقليل الكميات المستخدمة من المياه فى الزراعة.



كان الرئيس السيسى أكد خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين، على ضرورة التوسع فى استخدام النظم الحديثة لترشيد استهلاك المياه.