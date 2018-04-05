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حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض سرقة مستشفى حميات قليوب

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:08 م
مستشفي حميات قليوب
مستشفي حميات قليوب
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض سرقة مستشفى الحميات بقليوب -تحت التطوير- والاستيلاء على بعض المستلزمات من ثلاجات وأسرّة وأسطوانات أكسجين وجهازي معمل تحاليل.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب بتعرض مستشفى الحميات بقليوب للسرقة.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي حيث تبين اختفاء 15 سريرا و2 ثلاجة و3 أسطوانات أكسجين و2 باب حديد و2 جهاز معمل وديب فريزر من موقع المستشفى.

وكشفت المعاينة أن المستشفي متوقف عن العمل بسبب أعمال التطوير، وأن المسروقات تم الاستيلاء عليها من موقع التطوير وتحرر المحضر رقم 2807 قسم قليوب وجار تحديد الجناة وضبطهم.

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