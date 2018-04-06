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ثقافة

"دمية لكل طفل" حملة من جمعية مصر الجديدة احتفالا بيوم اليتيم السبت

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:03 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
طارق موسى
تطلق جمعية مصر الجديدة ، برئاسة د.فاروق الجوهرى ، فى العاشرة من صباح غد السبت فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم ، التي تهدف إلى إسعاد الأطفال الأيتام ، وتنمية حبّهم وولائهم للوطن، بحضور ومشاركة أكثر من 300 طفل ، والتى تنظم بمكتبة مصر الجديدة للطفل ، بمشاركة حملة دمية لكل طفل ، وهى تضم مجموعة من المتطوعين وتهدف إلى توزيع الألعاب والدُمى على الأطفال والفقراء غير القادرين على الشراء .

قال الدكتور نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، إن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الجمعية الدائم بالتواصل مع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لرسم البهجة والسعادة في نفوسهم واستقبالهم بكافة مؤسسات الجمعية للاستمتاع بأنشطتها وخدماتها ، وذلك ضمن دور الجمعية الرئيسي في الخدمة المجتمعية من خلال الدعم النفسي والمعنوي لتلك الفئات الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت مروة عبدالرحمن ، مدير مكتبة الطفل ، أن الهدف من المبادرة هو الاحتفاء بالأطفال الأيتام، وتوفير عناصر الترفيه لهم؛ بما يشعرهم باهتمام المجتمع بهم ، اشارت الى ان الحفل يتضمن عروض عرائس ماريونت و ساحر و شو عرائس.

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