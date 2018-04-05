واشنطن قلقة من زيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا

أكد رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، دانيل كوتس، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، تمت دعوته من قبل الكرملين لزيارة روسيا.



وفي ضوء الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، وجه الصحفيين سؤالا لكوتس حول إمكانية عودة المحادثات السداسية الرامية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، حيث رد كوتس قائلًا: "لاأعتقد أننا نعلم عما يدور الحديث عن تلك المرحلة تحديدًا. نحن نعلم أن الزعيم الكوري الشمالي ذهب إلى الصين لإجراء مفاوضات. ونعلم أن هناك دعوة وجهت له لزيارة روسيا"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.



وأوضح كوتس أن "واشنطن ترغب في معرفة ما سيناقشه الزعيم الكوري الشمالي مع روسيا"، مضيفًا: "نأمل أن نعلم عما سيتحدثوا".



وكان المتحدث الصحفي بأسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نفى وجود قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، على جدول الأعمال، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط لدى بوتين حول هذا الشأن.