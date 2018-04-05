مصطفى بكري: الشعب أرسل رسالة للعالم بانتخاب السيسي.. فيديو

وجه مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، التحية للشعب المصري على فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسة جديدة، لافتا إلى أن الشعب أرسل رسالة للعالم أن مصر باقية وتتقدم للأمام وقادرة على مواجهة التحديات.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي تفقد العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، للتأكد من نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.



وأكد أن الشعب قادر على إعطاء الدرس للجميع، من خلال التأكيد على الإلتفاف القوى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة.

