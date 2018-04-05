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أخبار البلد

إغلاق شركة «إبسوس» للخدمات الاستثمارية نهائيا في مصر.. وإحالتها للنيابة العامة

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:15 م
شركة إبسوس
شركة إبسوس
قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، غلق وتشميع مقر شركة إبسوس، والصادر برقم 1287 بتاريخ 3 إبريل 2018 ، وذلك بناء على الخطاب الوارد من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والمتضمن وجود عدة مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة ابسوس للخدمات الاستثمارية، والكائنة بالقطعة رقم 185 منطقة القطاع الثانى مركز المدينة، بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، كانت قد شكلت حملة تفتيش على شركة إبسوس مصر للخدمات الاستشارية، وعنوانها القطعة 185 القطاع الثانى مركز المدينة، التجمع الخامس، شارع التسعينى شمالى، الدور السابع، واكتشفت الحملة وجود عدد كبير من المخالفات، الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم الحصول على تقرير معاينة للمنشأة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لمواجهة الطوارئ والكوارث فى حالة وقوع حادث، وما يمثله ذلك من مخاطر كبيرة.

ونظرا لهذه المخالفات، فقد تم إغلاق الشركة، وإحالتها للنيابة العامة، لإجراء التحقيق.

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