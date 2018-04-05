مرصد الأزهر فى تقريره عن المسلمين في ألمانيا.. الأغلب يعيشون في المدن وقليل منهم يسكن الريف.. و416 هجومًا على المساجد فى ست سنوات.. و69.3% من المسلمات لا يرتدين الحجاب أبدا

36.2% ملحدون و28.5% كاثوليك و26.5% بروتستانت

4.9% مسلمون، و3.9% انتماءات دينية أخرى

يوجد أعداد كبيرة من المسلمين في ولايات "هيسين" و"بافاريا" و"بادن فورتمبرج"

أغلب المسلمين يعيشون في المدن وقليل منهم يسكن الريف

الهجمات التي استهدفت المساجد منذ 2001 وحتى 2016 416 هجومًا

71% من الألمان يرون أن الحجاب يقلل من فرص الاندماج

23% من المسلمات في ألمانيا يرتدين الحجاب بشكل دائم وأن 69.3% لا يرتدينه أبدًا

معدل الخوف من الإسلام والأديان الأخرى في ألمانيا



يرى كثير من المواطنين الألمان الإسلام باعتباره يشكل تهديدًا لهم ويعود ذلك للطريقة التي يتعامل بها الإعلام تجاه المسلمين، كما أن صور النساء المنتقبات والمحجبات يتم عرضها بطريقة توحي أن المرأة المسلمة تعاني من الاضطهاد، وكانت الإحصائية كالتالي: 51% يرون أن الإسلام يشكل تهديدًا للحياة الاجتماعية بألمانيا، و29% يرون أن الإسلام يمكنه أن يثري الحياة بألمانيا، و19% يرون أن اليهودية مهددة للحياة بألمانيا، و18% يرون أن الإلحاد يشكل تهديدًا، و10% يرون أن المسيحية تشكل تهديدًا، و10% يرون أن البوذية تشكل تهديدًا



معدل قبول الحجاب في المجتمع الألماني



يرى 62% أن الأمر سيان بالنسبة لهم، في حين يرى 31% أن ارتداء الحجاب أمرا ليس بالجيد وأخيرًا يرى 6% أنه أمرا جيدا.



وعند السؤال حول إعاقة الحجاب للاندماج، أجاب 71% بالإيجاب وأن الحجاب يقلل من فرص الاندماج في حين لا يعتقد 25% هذا الأمر.



نسبة المحجبات المسلمات بألمانيا: أظهرت هذه الإحصائية أن 23% من المسلمات في ألمانيا يرتدين الحجاب بشكل دائم وأن 69.3% لا يرتدينه أبدًا، في حين أن 2% يرتدينه غالبًا و6% يرتدينه أحيانًا.

نشر مرصد الأزهر للغات الأجنبية، تقريرا عن جريدة "زود دويتشه تسايتونج" يضم إحصاءات عن المسلمين في ألمانيا، حيث تطرق إلى أعداد المسلمين، وأماكن انتشارهم في ألمانيا، إضافة إلى البلدان الأصلية التي قدموا منها، وطوائفهم الدينية، ونسبة اندماجهم في المجتمع.وأشار التقرير إلى عدد الهجمات التي تعرضت لها المساجد في ألمانيا منذ عام 2001 حتى الآن، وعرض ــ أيضًا ــ نظرة الألمان للأديان المختلفة، ونسبة قبول الحجاب والتدين بين المسلمين بحسب أماكن نشأتهم، فضلًا عن مدى علاقتهم بالألمان في المجالات المختلفة.ووفق التقرير جاءت الانتماءات الدينية في ألمانيا كالآتي: 36.2% ملحدون، و28.5% كاثوليك، و26.5% بروتستانت، و4.9% مسلمون، و3.9% انتماءات دينية أخرى جزء كبير من المسلمين المتواجدين في ألمانيا حاليًا قدموا إليها في ستينات القرن الماضي، بسبب نقص العمالة بألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية وحاجة الاقتصاد الألماني إلى أيدي عاملة؛ مما دفع الحكومة للاستعانة بالعمالة الأجنبية والتي قدم معظمها من تركيا، ثم استقروا بعائلاتهم والآن أصبحوا هم وأولادهم وأحفادهم يحملون الجنسية الألمانية، كما أن جزءًا كبيرًا من المسلمين قدم إلى ألمانيا بسبب الحروب الأهلية والصراعات الداخلية والتهديدات الإرهابية، كما هو الحال في سوريا وأفغانستان ودول الاتحاد اليوغوسلافي سابقًا.أما عن أعداد المسلمين في ألمانيا وفق بلدانهم الأصلية، جاءت كالتالي: تركيا: 2.295.308، وسوريا: 458.482، وجمهورية يوغوسلافيا السابقة: 453.475، وأفغانستان: 235.886، والمغرب : 156.327، والعراق: 135.210 ، ولبنان: 116.634 ، وجنوب أفريقيا: 114.563 ، وباكستان: 110.691 ، وشمال أفريقيا: 108.102، وايران: 84.956 ، وروسيا: 73.476 ، وألبانيا: 61.323 ويتركز عدد كبير من هؤلاء المسلمين في ولاية "شمال الراين ويستفاليا"، حيث يعيش ثلث مسلمي ألمانيا في هذه الولاية فقط، وكذلك يوجد أعداد كبيرة من المسلمين في ولايات "هيسين" و"بافاريا" و"بادن فورتمبرج"، كما أن أغلب المسلمين يعيشون في المدن وقليل منهم يسكن الريف أما الولايات الشرقية فيقل فيها وجود المسلمين.وينقسم المسلمون في ألمانيا طبقا لانتماءاتهم الطائفية إلى: العدد الكلي للمسلمين: 4.550.000، وعدد أهل السنة: 2.640.000 ، والعلويون: 500.000، والشيعة: 225.000، والأحمدية 70.000، وطوائف أخرى: 56.78.وجاءت نتيجة استطلاع اندماج المسلمين بألمانيا كالتالي: 96% من المسلمين يشعرون بالارتباط بألمانيا 78% من المسلمين لديهم تواصل مستمر مع أتباع الديانات الأخرى 37% من المسلمين لديهم تجارب تمييز عنصري.وبالنسبة للهجمات التي استهدفت مساجد بألمانيا منذ العام 2001 حتى العام 2016: بلغ عدد الهجمات التي استهدفت المساجد في ألمانيا منذ العام 2001 وحتى العام 2016 حوالي 416 هجومًا، تركز أغلبها في الولايات الغربية، في حين بلغ عدد الهجمات في الولايات الشرقية 28 هجومًا في تلك الفترة بينما وقع 14 هجومًا في العاصمة برلين.جزء كبير من تلك الهجمات صنفتها السلطات بأن دوافعها يمينية متطرفة، وبعضها يعود لنزاعات بين تركيبات سكانية مختلفة، كما هو الحال بين الأكراد والأتراك، وأغلب الهجمات الموثقة مرت بدون عقاب وقليل من المذنبين أُلقي القبض عليهم.وفي عام 2017 سُجل أكثر من 60 هجومًا على المساجد من إجمالي 950 هجومًا تعرض لها المسلمون في هذا العام.