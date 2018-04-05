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«الحب طاقة مش سن في البطاقة».. نجوم تحدوا فارق العمر بالزواج.. أحمد سعد وسمية الخشاب الأحدث.. الشحرورة الأكثر جدلًا.. ومي كساب: حبي لـ أوكا أكبر

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:48 م
نجوم تحدوا فارق العمر
نجوم تحدوا فارق العمر
سعيد فراج
  • سمية الخشاب وأحمد سعد فرق 15 سنة ومكملين 
  • مي كساب تكبر زوجها أوكا بـ9 سنوات 

كما يقال «الحب يصنع المعجزات»، وقف الكثير من النجوم أمام العقبات التي كانت ستعصف بقصة حبهما، لعل أكبرها فارق العمر، ليتغلبوا على تلك العقبة بجرعة من الحنين والعشق، ويرفعون شعار «الحب طاقة مش سن في البطاقة».

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز النجوم الذي لم يهدد العمر حبهم ويقف أمام زواجهم.

  • مي كساب وأوكا 
يعد الثنائي مي كساب ومحمد صلاح الشهير بـ "أوكا"، أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني الذي لم يكن العمر عائق بين قصة حبهما وزواجهما، إذ يبلغ عمر "مي" 36 عامًا، فيما يبلع عمر زوجها "أوكا" 27 عامًا، أي يبغ الفارق بينهما 9 سنوات.

وأكدت مي كساب في أحد لقاءاتها التليفزيونية أن فارق العمر لم يقف حائلًا بينهما، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من ذلك.

  • أحمد سعد وسمية الخشاب 
لم يصدق الكثيرون أن فارق السن بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها الفنان أحمد سعد 15 عامًا، إذ صدم الكثيرون بعدما علموا هذا الفارق العمري، حيث يبلغ عمر «سمية» 51 عامًا، فيما يبلع عمر زوجها «أحمد» 36 عامًا.

  • صباح 
أما الشحرورة صباح، فكانت الأكثر جدلًا بين النجوم، ليس من حيث عدد زيجاتها فحسب، لكن بسبب تعمدها الزواج من شباب صغار في العمر، إذ تزوجت من الفنان فادي لبنان الذي كان يصغرها بأكثر من 25 عامًا، واستمر الزواج بينهما لمدة 17 عامًا، وبررت بعد ذلك زواجها منه، بأنها كانت تساعده لدخول الوسط الفني.

  • سوسن بدر
أما الزيجة الخامسة للفنانة سوسن بدر، فتعد الأكثر جدلًا، إذ تزوجت من رجل الأعمال فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، والذي يصغرها بـ 20 عامًا، وهو أيضًا زوج الفنانة داليا البحيري الحالي، وقرر سوسن وفريد الزواج بعدما التقيا في كواليس أحد الأفلام التي شاركت فيها الأولى وأنتجتها والدة الثاني، لكن الزواج انتهى سريعًا.

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