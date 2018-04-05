محافظ بني سويف يوجه بتنظيم مسابقة إبداع لإبراز ودعم المواهب والمتميزين في كل المجالات

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بتكوين فريق عمل للإعداد لتنظيم مسابقة في الإبداع في كل المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والمبادرات الرائدة المنفذة التي ساهمت في حل مشكلة ما، أو الأفكار غير التقليدية أو التجارب الجديدة الناجحة وغيرها.



وأكد محافظ بني سويف أن الهدف من هذه المسابقة هو إبراز المواهب والنجاحات والأفكار والمبادرات الرائدة لتقديم الدعم لها من خلال مجلس متخصص ومتكامل، مشيرًا إلى أنه سيتم مكافأة وتحفيز كل متميز في عمله ويؤدي مهامه بكفاءة وإبداع ونجاحه في حل المشكلات ومواجهة التحديات ببراعة وبحلول وأساليب غير تقليدية خاصة الشباب الذين يمثلون أمل المجتمع السويفي في تحقيق نقلة في كافة المجالات.