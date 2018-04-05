شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

نشرت منة عرفة، صورة لها بالفستان الأحمر الناري، ظهرت فيه بإطلالة مثيرة ومفاجئة لكل متابعيها، وشهدت تغيرا كبيرا في وقت قصير، وتشابهت ملامحها مع الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز.



واختارت منة ارتداء فستان جريء من اللون الأحمر الناري، الذي يكشف عن إحدى ساقيها، ووضعت "مكياج" صارخا يتناسب مع إطلالتها المتميزة، والمثيرة.



وتركت منة شعرها منسدلا مما أضاف لها لمسة أنثوية جريئة على إطلالاتها المتميزة، والرائعة.



وإليكم الصور التي نشرتها منة عبر موقعها الإلكتروني..